Немає гарантій, що Україна вступить в НАТО і що Росія більше не нападе — Зеленський

Він заявив, що наша країна ділиться з партнерами цінним досвідом держави, яка проходить війну і хоче її закінчити.

Оскільки ніхто не може гарантувати, що Україна вступить в НАТО, а Росія більше не стане нападати на нашу країну, пріоритетом держави є безпека, заявив президент Володимир Зеленський.Під час спілкування зі студентами він наголосив, що так є зараз і буде в майбутньому, інформує ZN.ua.

Немає гарантій, що Україна вступить в НАТО і що Росія більше не нападе — Зеленський
© EPA-EFE/YVES HERMAN

"Ми ділимося своїм досвідом з усіма партнерами. Країна, яка проходить через війну і хоче закінчити її так, щоб вона не почалася знову. А як воно буде, ми з вами точно не знаємо. Це життя і це Росія. Ніхто вам не скаже, чи будемо ми в НАТО, — сказав Зеленський. - Ми йдемо до цього, за стандартами НАТО, на багатьох напрямках розробляємо і свої стандарти. Але факт у тому, що держава зміниться та безпека буде у пріоритеті".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що під час війни повне членство України в НАТО є неможливим. За його словами, з цим погодилися усі держави-члени Альянсу. Втім, на думку Столтенберга, зараз наша країна знаходиться найближче до членства в організації, ніж будь-коли.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
ЦНС: Росіяни везуть "чиновників" з окупованих територія до РФ на навчанняЦНС: Росіяни везуть "чиновників" з окупованих територія до РФ на навчання
Туск про ситуацію на українсько-польському кордоні: "Це бездіяльність, яку не можна пробачити"Туск про ситуацію на українсько-польському кордоні: "Це бездіяльність, яку не можна пробачити"
Україна виконала майже усі вимоги для початку перемовин про вступ у ЄС — Урсула фон дер ЛяйєнУкраїна виконала майже усі вимоги для початку перемовин про вступ у ЄС — Урсула фон дер Ляйєн
Армія РФ значно збільшила активність на таврійському напрямкуАрмія РФ значно збільшила активність на таврійському напрямку
Немає гарантій, що Україна вступить в НАТО і що Росія більше не нападе — ЗеленськийНемає гарантій, що Україна вступить в НАТО і що Росія більше не нападе — Зеленський
Блок рекламы


Похожие новости
Україна та США підписали меморандум про спільне виробництво та обмін технічними данимиУкраїна та США підписали меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними
Росіяни проводять у Маріуполі телефонне опитування, чи голосуватимуть люди за ПутінаРосіяни проводять у Маріуполі телефонне опитування, чи голосуватимуть люди за Путіна
Україна виконала майже усі вимоги для початку перемовин про вступ у ЄС — Урсула фон дер ЛяйєнУкраїна виконала майже усі вимоги для початку перемовин про вступ у ЄС — Урсула фон дер Ляйєн
Столтенберг: «Майбутнє України в НАТО. Зараз вона найближче до Альянсу, ніж будь-коли»Столтенберг: «Майбутнє України в НАТО. Зараз вона найближче до Альянсу, ніж будь-коли»
Міноборони Британії: Путін інтенсифікує своє вторгнення – безглуздо відправляючи на смерть більше росіянМіноборони Британії: Путін інтенсифікує своє вторгнення – безглуздо відправляючи на смерть більше росіян
ЦНС: Росіяни везуть "чиновників" з окупованих територія до РФ на навчанняЦНС: Росіяни везуть "чиновників" з окупованих територія до РФ на навчання
Через смерть водія Україна звернулася з офіційною нотою до Польщі - посолЧерез смерть водія Україна звернулася з офіційною нотою до Польщі - посол
Брінк: Війна в Україні дає Києву змогу швидше рухатися до НАТОБрінк: Війна в Україні дає Києву змогу швидше рухатися до НАТО
Данілов: Росіяни хочуть спровокувати в Україні ситуацію, яка була під час революції 1917-1921 роківДанілов: Росіяни хочуть спровокувати в Україні ситуацію, яка була під час революції 1917-1921 років
Зеленський: Віддавши Крим та Донбас, можна припинити війну, але не здобути мирЗеленський: Віддавши Крим та Донбас, можна припинити війну, але не здобути мир
Последние новости
Подгружаем последние новости