Немає гарантій, що Україна вступить в НАТО і що Росія більше не нападе — Зеленський

Він заявив, що наша країна ділиться з партнерами цінним досвідом держави, яка проходить війну і хоче її закінчити.

Оскільки ніхто не може гарантувати, що Україна вступить в НАТО, а Росія більше не стане нападати на нашу країну, пріоритетом держави є безпека, заявив президент Володимир Зеленський. Під час спілкування зі студентами він наголосив, що так є зараз і буде в майбутньому, інформує ZN.ua .

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"Ми ділимося своїм досвідом з усіма партнерами. Країна, яка проходить через війну і хоче закінчити її так, щоб вона не почалася знову. А як воно буде, ми з вами точно не знаємо. Це життя і це Росія. Ніхто вам не скаже, чи будемо ми в НАТО, — сказав Зеленський. - Ми йдемо до цього, за стандартами НАТО, на багатьох напрямках розробляємо і свої стандарти. Але факт у тому, що держава зміниться та безпека буде у пріоритеті".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що під час війни повне членство України в НАТО є неможливим. За його словами, з цим погодилися усі держави-члени Альянсу. Втім, на думку Столтенберга, зараз наша країна знаходиться найближче до членства в організації, ніж будь-коли.