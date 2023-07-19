Окупанти масово виселяють людей без російських паспортів з власних квартир — Маляр

Також загарбники забороняють повертатися переселенцям у свої населені пункти без паспортів РФ.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляє про масове виселення з власних домівок громадян України на окупованих територіях. Загарбники вдаються до таких методів примусової паспортизації, аби забезпечити проведення "виборів" у вересні цього року, інформує ZN.ua .

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"Так, російські окупаційні адміністрації почали масово виселяти громадян України з їх будинків і квартир, під проводом нібито заборгованості за комунальні послуги. Це насамперед стосується людей, які не отримали паспорт громадян РФ . Зокрема, у Старобільську після виселення в такий спосіб законних власників житла туди заселяються громадяни РФ ", - повідомляє Маляр.

Також заступниця міноборони зазначає, що жителям Херсонської області окупаційна влада заборонила повертатися до своїх населених пунктів, якщо вони не мають паспортів РФ . Йдеться насамперед про людей, які терміново залишили власні домівки внаслідок підриву Каховської ГЕС.