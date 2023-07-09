Від початку російського вторгнення Україна отримала медичну гуманітарну допомогу на суму понад 13,5 млрд грн – МОЗ

Серед іншого, ця допомога дозволила забезпечити безперебійну роботу медзакладів, що опинились в зоні підтоплення після підриву Каховської ГЕС.

Від початку повномасштабної війни Україна отримала 12,8 тисяч тонн медичної гуманітарної допомоги на суму понад 13,5 млрд грн. Про це повідомив сайт Міністерства охорони здоров'я України, інформує ZN.ua .

Допомога надійшла від 35 країн світу, від більше ніж 40-ка міжнародних та партнерських організацій, від українського та іноземного бізнесу та безпосередньо від медичних закладів інших країн. У складі допомоги, зокрема, 633 одиниці медичного транспорту та 1 632 бронежилета та каски для медичних працівників.

Завдяки своєчасному реагуванню і наданню партнерами необхідної гуманітарної допомоги, МОЗ забезпечив безперебійну роботу медичних закладів, що опинились в зоні підтоплення після підриву Каховської ГЕС.