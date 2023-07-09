Понад 20 людей загинули в Судані внаслідок авіаудару
Це стало однією з найбільш смертоносних повітряних атак під час боїв, що тривають уже кілька місяців.
Внаслідок авіаудару по житловому району суданського міста Омдурман, що знаходиться поряд зі столицею - Хартумом, загинули щонайменше 22 людини, передає
Цей напад став одним із найбільш смертоносних у ході зіткнень у міських районах столиці та інших районах Судану між регулярною армією та потужним воєнізованим угрупуванням, відомим як Сили швидкого реагування (СБР). Минулого місяця в результаті авіаудару в Хартумі загинули щонайменше 17 людей, включно з п'ятьма дітьми.
СБР звинуватили у завданні ударів армію, прессекретар армії поки що не прокоментував ситуацію.
Двоє жителів Омдурмана сказали, що важко визначити, яка сторона несе відповідальність за напад. За їхніми словами, армійські літаки неодноразово завдавали ударів по військам СБР у цьому районі, а СБР використовували проти військових безпілотники та зенітну зброю.
Конфлікт між регулярною армією Судану та СБР спалахнув у середині квітня, ставши результатом місяців наростаючої напруженості.
За офіційними даними, у червні внаслідок зіткнень загинуло понад 3 тисячі людей і ще понад 6 тисяч отримали поранення. За даними ООН, понад 2,9 мільйона людей стали біженцями всередині країни, а також бігли до сусідніх країн.