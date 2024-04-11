По Сумській ТЕЦ завдано авіаудару

Артилерія завдала удару і в іншій громаді Сумщини

По Сумській ТЕЦ завдано авіаудару
© Сумська ТЕЦ/uk.wikipedia.org

Сумська ТЕЦ отримала удар від російських окупаційних військ. Удар здійснено КАБами після 16.00, повідомляє Сумська військова адміністрація, інформує ZN.ua.

Як зазначають в Сумській ОВА, на місці працюють всі необхідні служби. За попередніми даними, людських жертв немає. “Наслідки удару уточнюються”, – повідомляє ОВА. Су?мська ТЕЦ дає теплову енергію більш ніж половині споживачів міста Суми.

Есманська громада Шосткинського району також потрапила під артилерійський обстріл.

“Внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини. Постраждалі доставлені до Глухівської лікарні”, – повідомляють в місцевій військовій адміністрації.

Росіяни під час масованої атаки по Україні 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС. Трипільська ТЕС – була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області

Удари по українській енергетиці необхідні Кремлю для того, щоб створити підґрунтя для майбутнього наступу. Це необхідно не лише для руйнації цивільної інфраструктури, але і для виснаження української протиповітряної оборони, пишуть оглядачі WSJ.

Перед поточними ударами, що знищують теплову генерацію, російські війська ударили по гідроелектростанціям. На думку експертів видання, до початку літа ситуація з ефективністю протиповітряної оборони може стати критичною.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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