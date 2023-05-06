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2023-05-06
Авіаудар по Сумській області: 12-річна дитина отримала поранення
Пошкоджено навчальний заклад та ЛЕП.
Внаслідок авіаудару по місту Глухів Сумської області п'ятеро людей отримали поранення, серед яких одна неповнолітня 12-річна дитина. Четверо людей госпіталізовано, інформує Сумська ОВА в
© Офіс генерального прокурора
"У Глухові знищено повністю два та пошкоджено 34 приватних будинки, а також навчальний заклад та ЛЕП", - йдеться в повідомленні, інформує
Війська РФ обстріляли з АГС Білопільську та Миропільську громади - зафіксовано вісім вибухів. Есманську громаду обстріляли із ствольної артилерії (три вибухи). Окупанти таккож завдали мінометних ударів по Середино-Будській громаді - зафіксовано два вибухи.
Анна Конюченко, ZN.ua