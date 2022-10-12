Війська РФ обстріляли об'єкти інфраструктури в Сумській області: у двох районах аварійне відключення електроенергії

Російські війська обстріляли з артилерії об'єкти інфраструктури в Сумській області. У Сумському і Шосткинському районах - аварійне відключення електроенергії, заявив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Графіки віялових відключень оприлюднять, як тільки буде можливість скласти їх з технічної точки зору", - зазначив Живицький у Telegram.

Війська РФ також вранці обстріляли з артилерії Миропільську громаду. Зафіксовано 14 "прильотів" (ймовірно САУ 122 мм).

Під артобстріл також потрапила Середино-Будська громада - 12 "прильотів".

Російські війська регулярно обстрілюють Сумську область.