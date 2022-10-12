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2022-10-12
Війська РФ обстріляли об'єкти інфраструктури в Сумській області: у двох районах аварійне відключення електроенергії
Окупанти обстріляли також дві громади з артилерії.
© Суспільне Львів
Російські війська обстріляли з артилерії об'єкти інфраструктури в Сумській області. У Сумському і Шосткинському районах - аварійне відключення електроенергії, заявив голова ОВА Дмитро Живицький.
"Графіки віялових відключень оприлюднять, як тільки буде можливість скласти їх з технічної точки зору", - зазначив Живицький у
Війська РФ також вранці обстріляли з артилерії Миропільську громаду. Зафіксовано 14 "прильотів" (ймовірно САУ 122 мм).
Під артобстріл також потрапила Середино-Будська громада - 12 "прильотів".
Російські війська регулярно обстрілюють Сумську область.
Анна Конюченко, ZN.ua