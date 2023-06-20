У Сумській області викрили інформаторку ФСБ: зливала РФ локації підрозділів ЗСУ

Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Служба безпеки України викрила та затримала ворожу інформаторку в Сумській області. Вона передавала ворогу інформацію стосовно локацій та чисельності Збройних Сил України, повідомляє пресслужба СБУ , інформує ZN.ua .

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Затриманою є жителька прикордонного Глухова. З-поміж іншого вона передавала до ФСБ інформацію про наявне озброєння ЗСУ, яке залучене до оборони північних рубежів України. Зрадниця зливала інформацію про наслідки російських обстрілів, насамперед координати зруйнованих будівель місцевої інфраструктури.

Такі відомості потрібні були загарбникам для підготовки нових та коригування повторних ворожих атак із застосуванням артилерії, мінометів та дронів-камікадзе. СБУ затримала жінку на спробі передачі розвідданих ФСБ. Як виявили правоохоронці під час слідства, затримана підтримувала зв'язок з окупантами через свого родича – громадянина РФ , який тривалий час співпрацює з російськими спецслужбами.

Жінці повідомили про підозру в поширенні інформації про розташування українських військових формувань (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі.