У Росії "анонсували" хімічну атаку по Сумській області

Вже не вперше окупанти попереджають про "провокації" Сил оборони, які потім самі ж здійснюють.

Міністерство оборони Росії звинуватило ЗСУ в нібито підготовці до хімічної атаки по Сумській області, посилаючись на дані Міжвідомчого координаційного штабу РФ з гуманітарного реагування в Україні. Там розповідають , що наша армія планує провести "провокацію-розстріл" із застосуванням отруйних речовин, аби згодом в цьому звинуватити Москву в Радбезі ООН та "задокументувати" застосування окупаційними військами "хімічної зброї", інформує ZN.ua .

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"Для її реалізації протягом останніх двох тижнів у населеному пункті Охтирка Сумської області нібито підготовлено ділянку "передового рубежу оборони ЗСУ на лінії бойового зіткнення з російськими військами", - фантазує Міноборони РФ .

Слід зауважити, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну було вже кілька ситуацій, коли російська сторона нібито попереджала про підготовку Україною тих чи інших "провокацій", які згодом сама й реалізовувала.Очевидно, що Сили оборони ніколи не здійснювали й не здійснюватимуть обстріли, в тому числі й з допомогою хімічних речовин, по мирних українцях, позаяк їх мета протилежна - захист громадян нашої держави. А от окупанти часто використовують хімічні препарати, зокрема й у зоні бойових дій.