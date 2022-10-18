Війська РФ обстріляли з артилерії громаду в Сумській області: є загиблі та поранені

Російські окупаційні війська у вівторок, 18 вересня, обстріляли з артилерії одне із сіл Юнаківської громади Сумської області, заявив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Посеред дня росіяни прицільно обстріляли центр села. Снаряди спрямували точнісінько на мирних людей. Близько 10 прильотів зі ствольної артилерії, біля магазинів, якраз в час, коли там людно", - зазначив Живицький у Telegram.

Двоє жителів загинули на місці. Ще один чоловік, який їхав на мотоциклі, отримав поранення та госпіталізований.

Пошкоджено будинки та амбулаторія.