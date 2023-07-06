На території Білого дому знайшли білий порошок. Ймовірно, це кокаїн — WP

Знахідка змусила посилити режим безпеки та призвела до короткої евакуації

На території Білого дому у Вашингтоні в неділю ввечері виявили підозрілий білий порошок, який схожий на кокаїн. Секретна служба США розслідує, як він там опинився. Про це інформує The Washington Post, інформує ZN.ua.

На території Білого дому знайшли білий порошок. Ймовірно, це кокаїн — WP
© pixabay.com

Попередня перевірка порошку показала, що це кокаїн. За словами речника Секретної служби США Ентоні Гульєлмі, речовину відправили на подальше тестування в лабораторію. Він також додав, що зараз триває розслідування того, як речовина опинилася на території резиденції американського президента.

Водночас речник Секретної служби відмовився казати про те, де саме в Білому дому виявили білий порошок або як він був упакований. Він лише наголосив, що його знайшли працівники відділу Секретної служби, які здійснювали звичайний обхід будівлі.

Пожежна служба округу Колумбія встановила, що знайдена речовина не становить загрози. Утім, знахідка змусила посилити режим безпеки та призвела до короткої евакуації. Відомо, що в цей час у Білому домі не було президента США Джо Байдена.

Крім того, працівник відділу небезпечних матеріалів департаменту округу Колумбія у розсилці надав результати тесту: "У нас є жовта смужка з написом "кокаїну гідрохлорид".


Віталій Кононученко, ZN.ua





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