Російські війська підриваються на своїх же пастках у Херсонській області — Гуменюк

Речниця розповіла про ситуацію на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Речниця Оперативного командування Наталія Гуменюк заявила, що після підриву військами РФ Каховської ГЕС ситуація на лівому березі Дніпра на окупованій частині Херсонської області складна. У місцях, де раніше була вода - стали стихійні мінні поля, інформує 24 Канал.

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Речниця повідомила, що розкидані хаотично міни стають на заваді насамперед російським окупаційним війська, інформує ZN.ua .

"Міни розкидано стихійно, безсистемно й безконтрольно. Немає карти полів, тому дуже часто, намагаючись протиснутись до берега, окупанти підриваються на своїх же пастках", - наголосила Гуменюк.

Вона також додала, що ЗСУ продовжують контрбатарейну боротьбу.