Сили оборони уразили новітній міномет, який Росія почала застосовувати кілька днів тому

По ньому поцілив FPV-дрон.

Сили оборони вперше уразили російський самохідний міномет 2С40 “Флокс”, перша партія яких була отримана російськими військами лише на початку жовтня. Відео було опубліковано громадським активістом та волонтером Сергієм Стерненком у Twitter , інформує ZN.ua .

Фото - росЗМІ

Відомо, що перша партія цих артилерійських систем була передана до російської армії лише за день до публікації відео з ураженням. Про початок поставок повідомляли російські медіа.

На кадрах показано виявлення російської артилерійської установки українським ударним FPV-дроном та її ураження у задню частину під час руху на дорозі.

Вперше уражено російский «аналоговнєт» САУ Флокс?



Днями росіяни розповіли, що вони починають передачу у армію нову розробку — 2С40 Флокс, яка є і мінометною, і артилерійською установкою одночасно.



І ось вже 12 друзів Оушена на Херсонщині вдарили по ній дроном, який ви… pic.twitter.com/9tsH2kiSsA — Serhii Sternenko ? (@sternenko) October 6, 2023

В той же час кадрів з іншого БПЛА для оцінки наслідків влучання немає. Імовірно, бойова частина дрону могла вивести з ладу артилерійську частину установки або ж викликати пожежу.

2С40 “Флокс” це російська самохідна колісна артилерійська установка зі 120-мм мінометом-гаубицею-гарматою, що призначена для придушення живої сили, озброєння та техніки супротивника.