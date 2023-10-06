Сили оборони уразили новітній міномет, який Росія почала застосовувати кілька днів тому
По ньому поцілив FPV-дрон.
Сили оборони вперше уразили російський самохідний міномет 2С40 “Флокс”, перша партія яких була отримана російськими військами лише на початку жовтня. Відео було опубліковано громадським активістом та волонтером Сергієм Стерненком у Twitter, інформує ZN.ua.
Фото - росЗМІ
Відомо, що перша партія цих артилерійських систем була передана до російської армії лише за день до публікації відео з ураженням. Про початок поставок повідомляли російські медіа.
На кадрах показано виявлення російської артилерійської установки українським ударним FPV-дроном та її ураження у задню частину під час руху на дорозі.
Вперше уражено російский «аналоговнєт» САУ Флокс?
Днями росіяни розповіли, що вони починають передачу у армію нову розробку — 2С40 Флокс, яка є і мінометною, і артилерійською установкою одночасно.