Про що говорив Шойгу з главою Міноборони Ірану: ISW про продаж винищувачів та систем ППО

Чого хоче Тегеран в обмін на підтримку російської кампанії проти України

Глава російського міноборони Шойгу 28 червня провів телефонну розмову з начальником Генштабу Ірану Мохаммадом Багері. РосЗМІ повідомляють, що вони обговорили питання двостороннього військового і військово-технічного співробітництва, регіональної безпеки та міжнародної ситуації та оголосили про свій намір поглибити двосторонній діалог і розробити додаткові оборонні контракти, інформує ZN.ua .

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Багері відповідає за військову політику і стратегічне керівництво Іраном і раніше зустрічався з Шойгу в Москві в жовтні 2021 року.

Інститут дослідження війни в сьогоднішньому звіті пише :

"Висока посада Багері в апараті безпеки Ірану свідчить про те, що він міг обговорювати з Шойгу продаж зброї. Іранські офіційні особи раніше висловлювали зацікавленість отримати російські винищувачі та системи протиповітряної оборони в обмін на підтримку Іраном російських військових зусиль, хоча ці продажі ще не відбулися. ISW і Critical Threats Project раніше оцінювали, що Іран прагне залучити продаж зброї для отримання прибутку для іранської економіки".