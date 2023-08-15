Хунта Нігеру збирається судити скинутого президента за держзраду - BBC

Ця заява стала несподіваною.

Військова хунта Нігеру оголосила, що збирається судити поваленого президента Мохамеда Базума за звинуваченням у державній зраді та підриві національної безпеки. Аналітики вважають це черговим доказом того, що військові не збираються йти на поступки іншим країнам, пише BBC, інформує ZN.ua .

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Як зазначають ЗМІ, з моменту перевороту наприкінці липня Базум знаходиться під вартою в підвалі президентського палацу. За словами лікаря, який відвідав його на вихідних, попри погані умови утримання, він перебуває у «гарному настрої».

Водночас міжнародна спільнота вимагає негайного звільнення президента Базума. Однак представники військової хунти, які захопили владу в Нігері, не поспішають виконувати цю вимогу.

Навпаки, представник заколотників зачитав по державному телебаченню заяву, що військові зібрали докази, достатні для судового переслідування «поваленого президента і його місцевих та іноземних спільників за державну зраду і підрив внутрішньої і зовнішньої безпеки Нігеру». Він не надав ніяких подробиць справи.

Нагадаємо, раніше хунта Нігеру заявила високопоставленому американському дипломату, що вб'є президента Мохамеда Базума, якщо сусідні африканські країни спробують здійснити будь-яке військове втручання для відновлення його правління.