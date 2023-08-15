Хунта Нігеру збирається судити скинутого президента за держзраду - BBC

Ця заява стала несподіваною.

Військова хунта Нігеру оголосила, що збирається судити поваленого президента Мохамеда Базума за звинуваченням у державній зраді та підриві національної безпеки. Аналітики вважають це черговим доказом того, що військові не збираються йти на поступки іншим країнам, пише BBC, інформує ZN.ua.

Хунта Нігеру збирається судити скинутого президента за держзраду - BBC
© Скріншот Youtube

Як зазначають ЗМІ, з моменту перевороту наприкінці липня Базум знаходиться під вартою в підвалі президентського палацу. За словами лікаря, який відвідав його на вихідних, попри погані умови утримання, він перебуває у «гарному настрої».

Водночас міжнародна спільнота вимагає негайного звільнення президента Базума. Однак представники військової хунти, які захопили владу в Нігері, не поспішають виконувати цю вимогу.

Навпаки, представник заколотників зачитав по державному телебаченню заяву, що військові зібрали докази, достатні для судового переслідування «поваленого президента і його місцевих та іноземних спільників за державну зраду і підрив внутрішньої і зовнішньої безпеки Нігеру». Він не надав ніяких подробиць справи.

Нагадаємо, раніше хунта Нігеру заявила високопоставленому американському дипломату, що вб'є президента Мохамеда Базума, якщо сусідні африканські країни спробують здійснити будь-яке військове втручання для відновлення його правління.


Володимир Дедей, ZN.ua





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