Справу Шарія та його поплічника експоліцейського передали в суд. Їх судитимуть за держзраду

В ОГП розповіли, як співпрацювали Шарій та Шевцов.

Прокуратура Вінницької області направила до суду справу про державну зраду проросійського блогера Анатолія Шарія та ексглави Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова, повідомили в Офісі генпрокурора. Обох звинувачують у співпраці з ФСБ РФ , інформує ZN.ua .

Анатолій Шарій © Анатолій Шарій/facebook

«Їм інкриміновано державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України)», – зазначили в ОГП.

Слідство встановило, що Шарій та Шевцов здійснювали підривну діяльність проти України за вказівкою російської ФСБ.

Зокрема, Шевцов, як зазначили в ОГП, співпрацював із російською спецслужбою з 2018 року. Весь цей час він перебував в окупованому Криму. Своєму куратору обвинувачений надавав дані про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані про України. Для цього він використовував особисті зв’язки та відомості з попередніх місць роботи.

Своєю чергою Шарій керував забороненою в Україні проросійською політичною партією. Також він є власником власник однойменного Youtube-каналу. З 2019 року Шарій фактично проживає в Іспанії. Звідти, як додали в ОГП, Шарій організовує проросійські піар-акції, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту.

«Екскерівник обласної поліції до співпраці з ФСБ РФ залучив проросійського блогера. Той погодився на пропозицію виконувати завдання спецслужби. Спільники створювали політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту. Про виконану роботу обвинувачені звітували своєму куратору з ФСБ РФ », – зазначили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що у березні 2016 року СБУ затримала Антона Шевцова, який за два дні до того звільнився з Нацполіції, на кордоні з Білоруссю, звідки він мав намір летіти в Москву. Тоді ж йому й оголосили про підозру в державній зраді.

Щоправда Вінницький міський суд так і не зміг обрати Шевцову запобіжний захід, оскільки банально не вклався у 72 години. А у травні 2016 року прокуратура Вінницької області закрила кримінальне провадження за відсутністю складу злочину.

У січні 2017 року Антон Шевцов навіть почав судитися за повернення на посаду начальника поліції Вінниччини.