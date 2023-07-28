Справу Шарія та його поплічника експоліцейського передали в суд. Їх судитимуть за держзраду
В ОГП розповіли, як співпрацювали Шарій та Шевцов.
Прокуратура Вінницької області направила до суду справу про державну зраду проросійського блогера Анатолія Шарія та ексглави Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова,
«Їм інкриміновано державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України)», – зазначили в ОГП.
Слідство встановило, що Шарій та Шевцов здійснювали підривну діяльність проти України за вказівкою російської ФСБ.
Зокрема, Шевцов, як зазначили в ОГП, співпрацював із російською спецслужбою з 2018 року. Весь цей час він перебував в окупованому Криму. Своєму куратору обвинувачений надавав дані про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані про України. Для цього він використовував особисті зв’язки та відомості з попередніх місць роботи.
Своєю чергою Шарій керував забороненою в Україні проросійською політичною партією. Також він є власником власник однойменного Youtube-каналу. З 2019 року Шарій фактично проживає в Іспанії. Звідти, як додали в ОГП, Шарій організовує проросійські піар-акції, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту.
«Екскерівник обласної поліції до співпраці з ФСБ РФ залучив проросійського блогера. Той погодився на пропозицію виконувати завдання спецслужби. Спільники створювали політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту. Про виконану роботу обвинувачені звітували своєму куратору з ФСБ РФ», – зазначили в Офісі генпрокурора.
Нагадаємо, що у березні 2016 року СБУ затримала Антона Шевцова, який за два дні до того звільнився з Нацполіції, на кордоні з Білоруссю, звідки він мав намір летіти в Москву. Тоді ж йому й оголосили про підозру в державній зраді.
Щоправда Вінницький міський суд так і не зміг обрати Шевцову запобіжний захід, оскільки банально не вклався у 72 години. А у травні 2016 року прокуратура Вінницької області закрила кримінальне провадження за відсутністю складу злочину.
У січні 2017 року Антон Шевцов навіть почав судитися за повернення на посаду начальника поліції Вінниччини.
Що стосується Шарія, то 16 лютого СБУ оголосила Анатолію Шарію підозру за статтями про державну зраду і розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Український суд дозволив затримати блогера і лідера партії, котрий протягом уже тривалого часу постійно мешкає в Іспанії.