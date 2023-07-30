Опалювальний сезон в Україні буде дуже важким, - Офіс президента

В Україні очікується дуже важкий опалювальний сезон. Енергетики вже багато зробили для відновлення енергосистеми країни. Однак вона залишається у вразливому стані. Щоби привести її до стабільного стану, як було до війни, не вистачить ні часу, ні ресурсів. Але при цьому енергетики та військові вже мають досвід, якого не було рік тому.

Тому поряд з ризиками для енергосистеми, ми вже маємо величезну перевагу порівняно з нами ж торішніми. Військові знають, як найкраще захищати енергетичні об'єкти, а енергетики знають, як швидко ліквідувати наслідки можливих прильотів, розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Проте українцям треба тримати напоготові все, що допомагає вижити під час війни. Адже до закінчення військових дій від ворога можна чекати будь-чого, і тому все, що було припасене для минулого опалювального сезону, стане в нагоді українцям і в майбутньому сезоні. І все це треба тримати під рукою, каже Подоляк.

Уся наша енергосистема залишається на поверхні, і вся вона є мішенню для ворога. Адже, коли будувалися підстанції і прокладалися лінії електропередач, у нас була спільна енергосистема з Росією. Тому вони добре знають, де що в нас розташоване, і знають, куди цілити.

Звісно, ніхто не думав, що війна може піти за сценарієм знищення енергетичної інфраструктури.

"Тобто, щоб людей, сучасних дітей залишити без світла, опалення тощо. Тепер ми це розуміємо. Перше – енергетичний штаб чітко оцінює ризики, які потрібно нівелювати. Друге – шукаємо можливості виготовити. Що стосується трансформаторів – щось виготовляється, шукаємо можливість докупити, що виготовляється не в Україні", - повідомив Подоляк.

Паралельно військові думають, як надійніше захистити енергетичні об'єкти. Адже ймовірність нових ракетних ударів із настанням осені дуже висока. Зокрема, зараз продумують варіант із мобільним захистом критичної інфраструктури. Зокрема, йдеться про зенітні кулемети, які можна буде легко передислокувати від одного об'єкта до іншого.

Загалом українська енергетика об'єктивно матиме цього року набагато гірші позиції, ніж мала на старті минулого опалювального сезону. Тоді ми мали міцну енергосистему, яка створювалася десятиліттями.

До того ж, зараз практично виведена з ладу Запорізька АЕС. А це найпотужніший об'єкт генерації в Україні.

"Це величезний обсяг мегават. Крім того, РФ завдала основних ударів по магістральній мережі. Тому стартові позиції гірші, але усвідомлення ризиків зараз набагато краще", - підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, компанія Укренерго просить енергетиків обмежити споживання електроенергії в пікові вечірні години, щоб дати енергетикам можливість займатися ремонтами пошкоджених об'єктів.