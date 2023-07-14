Судитимуть одразу 23 колишніх правоохоронців з Маріуполя

Вони перейшли на бік ворога та працюють на "мгб ДНР".

До суду прокурори направили матеріали справи та обвинувальні акти стосовно одразу 23 жителів Маріуполя, с. Сєдове, смт Нікольське та смт Велика Новосілка за держзраду. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує ZN.ua .

Під час розслідування правоохоронці встановили, що у лютому 2022 року під час початку повномасштабного вторгнення РФ , 23 співробітники Маріупольського райуправління поліції, головного управління Нацполіції та управління патрульної поліції у Донецькій області проігнорували наказ виїхати з міста на безпечну територію та залишились у Маріуполі.

У березні 2022 року фігуранти почали працювати на окупаційну владу в Маріуполі. Вони з власної волі обійняли посади у фейковому правоохоронному органі "міністерстві внутрішніх справ ДНР". На цих так званих посадах обвинувачені здійснюють фільтрацію населення в Іллічівському, Приморському та Жовтеновому районах міста.

З-поміж іншого псевдоправоохоронці збирають інформацію стосовно проукраїнськи налаштованих громадян, співробітників поліції та їх родичів, які залишились на окупованій території, активно беруть участь у публічних заходах, які висвітлюють підконтрольні РФ ЗМІ.

Правоохоронців звільнили із займаних посад в Україні та оголосили у розшук. Їм усім загрожує ч. 2 ст. 111 КК України.