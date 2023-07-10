Туреччина не диктувала жодних умов для повернення командирів оборони Маріуполя — посол Боднар

Підготовка до цієї операції тривала кілька місяців. Переговори велися на всіх дипломатичних рівнях.

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що офіційна Анкара не висувала Києву жодних умов для повернення в Україну командирів оборони Маріуполя. Ба більше, під час ефіру на "Радіо.Свобода" він констатував, що турецька сторона також зацікавлена була в цій операції, адже це повинно дозволити їй покращити свої позиції на міжнародній арені, інформує ZN.ua.

Туреччина не диктувала жодних умов для повернення командирів оборони Маріуполя — посол Боднар
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"Насправді будь-яких умов, про які мені було б відомо, щодо повернення наших військовослужбовців, не було висунуто. Навпаки, це якраз особливість цієї позиції турецької сторони як медіатора, яка надає так звані добрі послуги для того, щоб сам процес тривав, - пояснив Боднар. - Її роль, звичайно, у цьому процесі також важлива. Оскільки піднімаються її рейтинги".

Посол наголосив, що не варто вважати це виключно добрим жестом Туреччини для України. Таким чином Анкара посилила позиція для комунікації, зокрема й з Росією

За словами Боднара, переговори щодо звільнення командирів тривали кілька місяців. До цього процесу був залучений "весь дипломатичний авангард".

"Підготовча робота тривала впродовж декількох місяців. Президент вів переговори з президентом Ердоганом не тільки під час візиту, але й попередньо було декілька телефонних дзвінків, були контакти, звичайно, там, де тільки можна було знайти такі контакти", – сказав Боднар.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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