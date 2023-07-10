Росіяни мобілізують колишніх зеків, наркозалежних та хворих на гепатит – Генштаб

Новобранці намагаються потрапити на Україну якомога пізніше.

Росіяни мобілізують на війну з Україною наркозалежних та хворих на гепатит. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує ZN.ua .

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В Генштабі кажуть, що на одному з полігонів східного воєнного округу Алтайського краю проходять підготовку понад 300 осіб, які підписали контракт зі збройними силами Російської Федерації. Серед новобранців є особи з числа колишніх ув’язнених, чоловіки низького соціального статусу, що не мають особистих документів, а також наркозалежні та хворі на гепатит.

Більшість вказаних осіб вже звернулась до медичних закладів, щоб спробувати відтермінувати свою відправку в райони бойових дій на території України.