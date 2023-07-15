Після вбивства в аеропорту Кишинева було звільнено одразу трьох міністрів

Якщо відставка міністра внутрішніх справ була очікуваною, дві інші стали несподіванкою

Прем'єр-міністр Молдови Допрін Речан 14 липня втратив у своєму уряді одразу трьох міністрів. Якщо відставка глави Міністерства внутрішніх справ Анни Ревенко після подвійного вбивства в аеропорту Кишинева була очікуваною, дві інші відставки стали несподіванкою, інформує ZN.ua .

Міністерських посад позбулися глава МВС Ревенко, міністр інфраструктури Лілія Дабіжа та міністр освіти Анатолій Топал, повідомляє NewsMaker. За словами Речана, усі троє написали заяви про відставку.

Прем'єр-міністр пообіцяв оголосити імена нових міністрів уже у понеділок, 17 липня. Сам Речан був призначений на посаду півроку тому і фактично зберіг старий склад уряду – Ревенко та Топал дісталися йому у спадок, тоді як Дабіжа була одним із трьох нових призначених міністрів. Молдовські політологи вважають, що влада має якось пояснити, що відбувається.

Нагадаємо, що 30 червня в аеропорту Кишинева, громадянин Таджикистану, який прилетів зі Стамбула, поводився агресивно, і не міг обґрунтувати мету свого візиту до Молдови. Під час супроводу до «стерильної зони» він вихопив табельну зброю у представника прикордонної поліції і кілька разів вистрілив, вбивши поліцейського та співробітника служби безпеки аеропорту.