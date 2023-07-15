Після вбивства в аеропорту Кишинева було звільнено одразу трьох міністрів

Якщо відставка міністра внутрішніх справ була очікуваною, дві інші стали несподіванкою

Прем'єр-міністр Молдови Допрін Речан 14 липня втратив у своєму уряді одразу трьох міністрів. Якщо відставка глави Міністерства внутрішніх справ Анни Ревенко після подвійного вбивства в аеропорту Кишинева була очікуваною, дві інші відставки стали несподіванкою, інформує ZN.ua.

Міністерських посад позбулися глава МВС Ревенко, міністр інфраструктури Лілія Дабіжа та міністр освіти Анатолій Топал, повідомляє NewsMaker. За словами Речана, усі троє написали заяви про відставку.

Прем'єр-міністр пообіцяв оголосити імена нових міністрів уже у понеділок, 17 липня. Сам Речан був призначений на посаду півроку тому і фактично зберіг старий склад уряду – Ревенко та Топал дісталися йому у спадок, тоді як Дабіжа була одним із трьох нових призначених міністрів. Молдовські політологи вважають, що влада має якось пояснити, що відбувається.

Нагадаємо, що 30 червня в аеропорту Кишинева, громадянин Таджикистану, який прилетів зі Стамбула, поводився агресивно, і не міг обґрунтувати мету свого візиту до Молдови. Під час супроводу до «стерильної зони» він вихопив табельну зброю у представника прикордонної поліції і кілька разів вистрілив, вбивши поліцейського та співробітника служби безпеки аеропорту.


Стас Константинов, ZN.ua





Интересные новости
США не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додомуСША не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додому
Ердоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТОЕрдоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТО
Одна річ говорити: а давайте всіх саджати довічно, інша виносити такий вирок – МасловОдна річ говорити: а давайте всіх саджати довічно, інша виносити такий вирок – Маслов
Молдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – СандуМолдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – Санду
Президент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТОПрезидент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ знищили російську ЗРС С-400, з якої було випущено ракету по піцерії в КраматорськуЗСУ знищили російську ЗРС С-400, з якої було випущено ракету по піцерії в Краматорську
Судитимуть одразу 23 колишніх правоохоронців з МаріуполяСудитимуть одразу 23 колишніх правоохоронців з Маріуполя
Байден про вступ Фінляндії до НАТО "Мені знадобилося лише близько трьох секунд, щоб сказати так"Байден про вступ Фінляндії до НАТО "Мені знадобилося лише близько трьох секунд, щоб сказати так"
Немає сумнівів у тому, що Україна приєднається до НАТО після війни — глава ПентагонуНемає сумнівів у тому, що Україна приєднається до НАТО після війни — глава Пентагону
МЗС Італії: Україна зможе стати членом НАТО після війниМЗС Італії: Україна зможе стати членом НАТО після війни
В ОП розповіли, як відновлюється постачання води після підриву Каховської ГЕСВ ОП розповіли, як відновлюється постачання води після підриву Каховської ГЕС
Путін і Прігожин вже бачилися у Москві після заколоту — ЗМІПутін і Прігожин вже бачилися у Москві після заколоту — ЗМІ
Росіяни повертаються на позиції, втрачені після підриву Каховської ГЕС — ГуменюкРосіяни повертаються на позиції, втрачені після підриву Каховської ГЕС — Гуменюк
Після заколоту «вагнерівців» Путін намагався продемонструвати силу — британська розвідкаПісля заколоту «вагнерівців» Путін намагався продемонструвати силу — британська розвідка
Маляр звернулася до Tg-каналів: Наших "накривають" одразу після того, як ви щось повідомляєтеМаляр звернулася до Tg-каналів: Наших "накривають" одразу після того, як ви щось повідомляєте
Последние новости
Подгружаем последние новости