Маляр звернулася до Tg-каналів: Наших "накривають" одразу після того, як ви щось повідомляєте

Вона наголосила, що лише офіційні спікери можуть інформувати українців про ситуацію на фронті.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр на прохання військових звернулася до Telegram-каналів, які інформують українців про оперативну ситуацію на фронті. Вона наголосила, що офіційні дані можуть оприлюднювати лише спікери з Генштабу, Міноборони та оперативно-стратегічних угруповань, інформує ZN.ua.

Маляр звернулася до Tg-каналів: Наших
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"Не викладайте новини з фронту в онлайн режимі і день в день - наших накривають одразу після цього. Ну така специфіка нашого ворога", - написала Маляр на своєму Tg-каналі.

Вона пояснила, що офіційні спікери узгоджують інформацію перед оприлюдненням з підрозділами безпеки операцій та безпосередньо з командуваннями на місцях.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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