Велика Британія збирається скоротити збройні сили та створити військових резерв

Армія стане найменшою за всю історію.

Військовослужбовців запасу Великої Британії закликатимуть приєднатися до військового резерву в рамках масштабної військової реформи. Вона має скоротити британську армію до найменшого розміру за всю історію. Про це повідомляє The Telegraph, інформує ZN.ua.

Велика Британія збирається скоротити збройні сили та створити військових резерв
© armytimes.com

У документі, який мають представити у вівторок, будуть викладені плани щодо залучення колишніх військовослужбовців до “пожвавлення” стратегічного резерву військ.

Реформа має скоротити чисельність британських військ до 73 000 військовослужбовців. При цьому уряд країни також пропонує скоротити кількість танків, які мають збройні сили країни.

В той же час Британія відмовилися від планів списання застарілих БМП Warrior, аргументуючи це уроками війни в Україні.

Крім скорочення війська, реформи включатимуть фінансування робототехніки, лазерної зброї, а також технології імплантів та протезування.

Понад 6,6 мільярда фунтів стерлінгів з оборонного бюджету Британія виділить на розвиток нових технологій, а 2,5 мільярда спрямують на збільшення запасів озброєнь.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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