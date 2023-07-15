Сербія вирішила надати Україні гуманітарну допомогу

Крім того, вирішили влаштувати спортивно-реабілітаційний табір для юнацької та дитячої команд Академії футболу «Динамо» з Києва.

Сербія вирішила передати Україні транш гуманітарної допомоги, яка серед іншого включатиме товари та медикаменти від Республіканської дирекції товарних резервів і Комісаріату у справах біженців і міграції. Про це повідомив уряд Сербії, передає РТС , інформує ZN.ua .

Вказано також, що сербський уряд прийняв висновок про надання тимчасового захисту громадянам України, які постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Крім того, цього літа Сербія планує організувати спортивно-реабілітаційний табір для юнацької та дитячої команд Академії футболу «Динамо» з Києва.

Раніше президент Сербії Александар Вучич, який ще минулого року називав санкції проти Росії «аморальними», цього разу наголосив, що відмова запроваджувати їх є «моральною позицією» країни.

Сербський лідер зазначив, що він «був тим, хто виступав проти, вважаючи, що важливіша за все моральна позиція Сербії». Вучич також визнав, що якщо Белграду доведеться вводити санкції, то він «це зробить, бо мусить, а не тому, що бажає».