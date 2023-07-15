Сербія вирішила надати Україні гуманітарну допомогу

Крім того, вирішили влаштувати спортивно-реабілітаційний табір для юнацької та дитячої команд Академії футболу «Динамо» з Києва.

Сербія вирішила надати Україні гуманітарну допомогу

Сербія вирішила передати Україні транш гуманітарної допомоги, яка серед іншого включатиме товари та медикаменти від Республіканської дирекції товарних резервів і Комісаріату у справах біженців і міграції. Про це повідомив уряд Сербії, передає РТС, інформує ZN.ua.

Вказано також, що сербський уряд прийняв висновок про надання тимчасового захисту громадянам України, які постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Крім того, цього літа Сербія планує організувати спортивно-реабілітаційний табір для юнацької та дитячої команд Академії футболу «Динамо» з Києва.

Раніше президент Сербії Александар Вучич, який ще минулого року називав санкції проти Росії «аморальними», цього разу наголосив, що відмова запроваджувати їх є «моральною позицією» країни.

Сербський лідер зазначив, що він «був тим, хто виступав проти, вважаючи, що важливіша за все моральна позиція Сербії». Вучич також визнав, що якщо Белграду доведеться вводити санкції, то він «це зробить, бо мусить, а не тому, що бажає».





Интересные новости
США не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додомуСША не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додому
Ердоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТОЕрдоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТО
Одна річ говорити: а давайте всіх саджати довічно, інша виносити такий вирок – МасловОдна річ говорити: а давайте всіх саджати довічно, інша виносити такий вирок – Маслов
Молдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – СандуМолдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – Санду
Президент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТОПрезидент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Диверсант, котрий хотів зірвати поставки іноземного озброєння Україні, сяде на 10 років – СБУДиверсант, котрий хотів зірвати поставки іноземного озброєння Україні, сяде на 10 років – СБУ
До 2027 року витрати Німеччини на допомогу Україні сягнуть 17 мільярдів євро – ШольцДо 2027 року витрати Німеччини на допомогу Україні сягнуть 17 мільярдів євро – Шольц
Тайвань готується передати США комплекси ППО, які пізніше нададуть Україні — ЗМІТайвань готується передати США комплекси ППО, які пізніше нададуть Україні — ЗМІ
Болгарія візьме участь у ініціативі з надання Україні мільйона боєприпасів — ЗМІБолгарія візьме участь у ініціативі з надання Україні мільйона боєприпасів — ЗМІ
Ми не вважаємо, що передача Україні ракет є ескалацією конфлікту – МЗС ФранціїМи не вважаємо, що передача Україні ракет є ескалацією конфлікту – МЗС Франції
Депутатка Плачкова вирішила скласти мандатДепутатка Плачкова вирішила скласти мандат
Польща передала Україні “літаючі танки“Польща передала Україні “літаючі танки“
Південна Корея відправила Україні літак з нелетальною військовою допомогоюПівденна Корея відправила Україні літак з нелетальною військовою допомогою
Майкл Пенс підтримав надання Україні касетних боєприпасівМайкл Пенс підтримав надання Україні касетних боєприпасів
Хорватія збирає конференцію з розмінування територій в УкраїніХорватія збирає конференцію з розмінування територій в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости