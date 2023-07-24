У Криму безпілотник успішно атакував склад боєприпасів

Повідомляється про зупинення руху у Джанкойському районі.

Ранок в окупованому Криму, як і в Москві, почався з вибухів. Зокрема, безпілотники влучили в склад боєприпасів у Джанкойському районі, повідомив Сергій Аксьонов, якого росіяни вважають «головою» окупованого півострова.

«У небі над Кримом збито силами ППО та придушено засобами РЕБ 11 БПЛА противника. Сталося попадання до складу боєприпасів у Джанкойському районі», – заявив ставленик Кремля.

За його словами, уламки безпілотника також пошкодили приватний будинок у Кіровському районі.

У Джанкойському районі також зупинили рух залізницею та автомобільною трасою Джанкой–Сімферополь.

Місцеві Telegram-канали також повідомляли про вибухи у Червоногвардійському районі. При цьому стверджувалося, що «бомблять аеродром».





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