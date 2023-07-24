У Криму безпілотник успішно атакував склад боєприпасів
Повідомляється про зупинення руху у Джанкойському районі.
Ранок в окупованому Криму, як і в Москві, почався з вибухів. Зокрема, безпілотники влучили в склад боєприпасів у Джанкойському районі,
«У небі над Кримом збито силами ППО та придушено засобами РЕБ 11 БПЛА противника. Сталося попадання до складу боєприпасів у Джанкойському районі», – заявив ставленик Кремля.
За його словами, уламки безпілотника також пошкодили приватний будинок у Кіровському районі.
У Джанкойському районі також зупинили рух залізницею та автомобільною трасою Джанкой–Сімферополь.
Місцеві Telegram-канали також повідомляли про вибухи у Червоногвардійському районі. При цьому