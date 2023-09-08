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2023-09-08
Франція передасть ЗСУ 150 дронів
Міністр оборони повідомив, що БПЛА вже доставили.
Міністр оборони Французької республіки Себастьян Лекорню пообіцяв передати Україні 150 дронів від французької компанії Delair. Про це він написав у
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"Конкретний приклад прихильності Франції підтримці Delair України за участю і її генерального директора: понад 150 дронів, обраних Україною, профінансованих Францією і вже доставлених", - написав він.
Оксана Лебедина, ZN.ua