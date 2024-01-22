Україні дали пораду: що слід врахувати у війні дронів проти Росії

Росія може виробляти чи закуповувати близько 100 000 дешевих безпілотників на місяць.

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Якщо Україна хоче нейтралізувати російські БПЛА, їй потрібно мати можливості в галузі радіоелектронної боротьби, які б дозволяли глушити і підміняти сигнали між дронами та їх пілотами, пише Foreign Affairs. Українські бригади придбали обладнання для глушіння сигналів у американських постачальників та вітчизняних стартапів, інформує ZN.ua .

"Без цього поєднання російських ударних безпілотників і засобів РЕБ загрожує відкинути українські війська з території, за звільнення якої вони так завзято боролися всі ці місяці", - каже колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт.

За оцінками українських чиновників, Росія може виробляти або закуповувати близько 100 000 безпілотників на місяць, тоді як Україна здатна випускати лише половину цієї кількості.

Ерік Шмідт зазначає, що наразі відновилися атаки безпілотників на Київ. Поки що українським силам вдається виявляти та збивати майже всі БПЛА, але такий захист важко підтримувати. Москва удосконалює дрони та збільшує їх виробництво всередині країни, розробляє нові способи ухилення від виявлення та завдає масованих ударів, які перенасичують українську ППО. Один із найпоширеніших безпілотників на базі іранського «Шахеда» коштує набагато дешевше, ніж системи ППО, необхідні для його знищення.

«Залежність українських військових від мобільних даних та смартфонів для координації операцій також робить їх уразливими для майбутніх атак. Спроби відключити стільникові мережі на території України, що почастішали останнім часом, можуть мати серйозні наслідки», - зазначає Ерік Шмідт.