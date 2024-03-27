Французька компанія поставить Україні 400 дронів

Йдеться про розвідувальні БПЛА з невеликою дальністю польоту.

Французька компанія поставить Україні 400 дронів
© Getty Images

Французька компанія Delair поставить Україні 400 своїх розвідувальних дронів. Контракт на виробництво цих БПЛА вже укладений, повідомляє видання L’Usine Nouvelle, інформує ZN.ua.

За попередніми даними, йдеться про два види дронів. Один із них - DT26. Розмах його крила — 3,3 м, а маса — 16 кг. Інший БПЛА називається UX11. Розмах його крила становить 1,1 м, а вага - 1,5 кг.

"Це пристрої, розроблені для цивільного сектора, але зараз вони сотнями використовуються на українському полі бою. За рік ми потроїли темпи виробництва DT26", — зазначив гендиректор Delair.

Раніше цю компанію армія Франції обрала для створення ударних безпілотників. Програма спрямована на швидке створення французьких недорогих телекерованих ударних дронів, які є максимально простими у використанні та здатні уражати легкі цілі на відстані до 5 кілометрів.

Також повідомлялося, що французький військово-промисловий комплекс отримає замовлення на виготовлення двох тисяч таких баражуючих боєприпасів для французького війська та Сил оборони України.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Фермерам у прифронтових зонах ФАО ООН не надало обіцяної підтримки – МінагрополітикиФермерам у прифронтових зонах ФАО ООН не надало обіцяної підтримки – Мінагрополітики
У Харкові подати енергію на все місто зараз не можна – знищено 100% трансформаторних підстанцій і ТЕЦУ Харкові подати енергію на все місто зараз не можна – знищено 100% трансформаторних підстанцій і ТЕЦ
Україна і Росія зупинять війну у 2024 році – WeltУкраїна і Росія зупинять війну у 2024 році – Welt
Антиукраїнська партія у Польщі посіла третє місце за рівнем симпатій виборцівАнтиукраїнська партія у Польщі посіла третє місце за рівнем симпатій виборців
У Польщі вказали тип російської ракети, яка перетнула повітряний простір 24 березняУ Польщі вказали тип російської ракети, яка перетнула повітряний простір 24 березня
Блок рекламы


Похожие новости
Греція надасть Україні гаубиці часів Другої світової війниГреція надасть Україні гаубиці часів Другої світової війни
Я не зміню своєї думки щодо війни в Україні. Потрібні мирні переговори – ФіцоЯ не зміню своєї думки щодо війни в Україні. Потрібні мирні переговори – Фіцо
"Ми повинні припинити малювати для себе червоні лінії" – Науседа підтримав розміщення іноземних військ в Україні"Ми повинні припинити малювати для себе червоні лінії" – Науседа підтримав розміщення іноземних військ в Україні
Польща підтримує перебування військ НАТО в Україні – очільник МЗСПольща підтримує перебування військ НАТО в Україні – очільник МЗС
Британський воєначальник допоміг Україні знищити російські військові кораблі — The TimesБританський воєначальник допоміг Україні знищити російські військові кораблі — The Times
Без допомоги США Україні доведеться обирати міста, які вона зможе утримувати — представниця ПентагонуБез допомоги США Україні доведеться обирати міста, які вона зможе утримувати — представниця Пентагону
Німецькі законодавці "викручують руки Шольцу" щодо надання ракет Taurus Україні — Financial TimesНімецькі законодавці "викручують руки Шольцу" щодо надання ракет Taurus Україні — Financial Times
Очільниця комітету з оборони Бундестагу проголосує за надання ракет Taurus УкраїніОчільниця комітету з оборони Бундестагу проголосує за надання ракет Taurus Україні
Британські протимінні кораблі стануть на службу Україні – чи зайдуть вони в Чорне мореБританські протимінні кораблі стануть на службу Україні – чи зайдуть вони в Чорне море
Китай в Радбезі ООН закликав припинити надання Україні зброїКитай в Радбезі ООН закликав припинити надання Україні зброї
Последние новости
Подгружаем последние новости