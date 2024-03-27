Французька компанія поставить Україні 400 дронів

Йдеться про розвідувальні БПЛА з невеликою дальністю польоту.

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Французька компанія Delair поставить Україні 400 своїх розвідувальних дронів. Контракт на виробництво цих БПЛА вже укладений, повідомляє видання L’Usine Nouvelle, інформує ZN.ua .

За попередніми даними, йдеться про два види дронів. Один із них - DT26. Розмах його крила — 3,3 м, а маса — 16 кг. Інший БПЛА називається UX11. Розмах його крила становить 1,1 м, а вага - 1,5 кг.

"Це пристрої, розроблені для цивільного сектора, але зараз вони сотнями використовуються на українському полі бою. За рік ми потроїли темпи виробництва DT26", — зазначив гендиректор Delair.

Раніше цю компанію армія Франції обрала для створення ударних безпілотників. Програма спрямована на швидке створення французьких недорогих телекерованих ударних дронів, які є максимально простими у використанні та здатні уражати легкі цілі на відстані до 5 кілометрів.

Також повідомлялося, що французький військово-промисловий комплекс отримає замовлення на виготовлення двох тисяч таких баражуючих боєприпасів для французького війська та Сил оборони України.