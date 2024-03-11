Канцлер Німеччини закликав встановити довготривале перемир'я в Газі

Переважна більшість палестинців та ізраїльтян хочуть миру.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав воюючі сторони - палестинців та ізраїльтян - домовитись про довготривале припинення вогню, зважаючи на прийдешній Рамадан. Відповідне звернення він опублікував в соцмережі X, інформує ZN.ua .

"Переважна більшість палестинців та ізраїльтян хочуть миру. Одним із кроків у цьому напрямку буде довготривале припинення вогню, якщо це можливо під час Рамадану. Потрібне припинення вогню, яке дозволить доставити більше допомоги в Газу. Благословенного Рамадану", - йдеться в повідомленні.

Filistinlilerin ve ?sraillilerin b?y?k ?o?unlu?u bar?? istiyor. Bu y?nde at?lacak ad?mlardan biri, m?mk?nse de Ramazan ay?nda sa?lanacak uzun s?reli bir ate?kes olacakt?r. Gazze'ye ?ok daha fazla yard?m?n ula?mas?n? sa?layacak bir ate?kes laz?m. Ramazan?n?z m?barek olsun. pic.twitter.com/ecY39M19ho — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 10, 2024