Канцлер Німеччини закликав встановити довготривале перемир'я в Газі

Переважна більшість палестинців та ізраїльтян хочуть миру.

Канцлер Німеччини закликав встановити довготривале перемир'я в Газі
© EPA-EFE/Filip Singer

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав воюючі сторони - палестинців та ізраїльтян - домовитись про довготривале припинення вогню, зважаючи на прийдешній Рамадан. Відповідне звернення він опублікував в соцмережі X, інформує ZN.ua.

"Переважна більшість палестинців та ізраїльтян хочуть миру. Одним із кроків у цьому напрямку буде довготривале припинення вогню, якщо це можливо під час Рамадану. Потрібне припинення вогню, яке дозволить доставити більше допомоги в Газу. Благословенного Рамадану", - йдеться в повідомленні.

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— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 10, 2024

Водночас генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до перемир'я з нагоди Рамадану в Судані.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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