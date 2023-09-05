Бельгія відправить Україні викуплені в Німеччини ракети Sea Sparrow – ЗМІ

Такі ракети можуть використовуватися для знищення повітряних цілей.

Бельгія має намір передати Україні ракети класу "земля-повітря" Sea Sparrow, які викупила у ФРН, для посилення протиповітряної оборони, пише видання L’Echo, інформує ZN.ua.

Йдеться про вісім ракет, вартість кожної з яких становить приблизно сім тисяч євро.

Бельгійський уряд також планує надати нашій державі техніку на 150 мільйонів євро на додачу до інших проєктів з підтримки.

Поки невідомо, які системи використовуватимуть захисники для пусків таких ракет. Водночас, повідомлялося, що Україна та Польща працюють над інтеграцією Sea Sparrow на самохідну вогневу установку 9А310 – частину радянського зенітно-ракетного комплексу "Бук".


Максим Царук, ZN.ua





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