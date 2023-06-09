РФ почне розміщувати в Білорусі ядерну зброю в липні – Путін

Розміщення російської ядерної зброї в Білорусі розпочнеться у липні, заявив президент Росії Владімір Путін на зустрічі із лідером Булорусі Аляксандром Лукашенком 9 червня, інформує ZN.ua .

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За словами кремлівського лідера, розміщення тактичної ядерної зброї розпочнеться відразу ж після того, як 7-8 липня буде завершено підготовку споруд для нього.

«Як ви знаєте, 7-8 липня закінчується підготовка відповідних споруд, і одразу почнемо заходи, пов'язані з розміщенням на вашій території відповідних видів озброєнь», - сказав Путін Лукашенку та додав: «Все за планом, все стабільно».

У свою чергу Лукашенко заявив, що головне, що «ми знаємо, що робити і в якому напрямку рухатись».

«Ми думали, буде гірше. Але поки що трохи краще, ніж ми думали. І слава богу. І так потихеньку ми відбудуємо наші стосунки. Я вже публічно сказав на зборах у нас секретарів рад безпеки: ми з Росією продумаємо план дій у цій ситуації», - заявив у свою чергу Лукашенко.