СБУ нейтралізувала шпигуна ГРУ, який збирав дані про оборону Харкова та прифронтові території

Ворожому агенту загрожує довічне позбавлення волі.

Служба безпеки України викрила та затримала учасника агентурної мережі головного управління генштабу ЗС РФ (більше відомого як ГРУ) на Харківщині. Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує ZN.ua.

СБУ нейтралізувала шпигуна ГРУ, який збирав дані про оборону Харкова та прифронтові території
© СБУ

Затриманим виявився 52-річний харків'янин, якого російське ГРУ завербувало на початку повномасштабного вторгнення. Він був одним з найбільш законспірованих агентів ворожої групи. Він збирав розвіддані про оборону обласного центру і прикордонних територіях регіону.

Також він шпигував за місцями тимчасового базування українських захисників, які залучені до оборони східних рубежів України. Його цікавила чисельність особового складу, озброєння і координати підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби. Зрадник фіксував напрямки руху української військової техніки та локації укріпрайонів і фортифікаційних споруд в області.

Для цього чоловік об’їжджав місцевість і приховано фотографував українські об’єкти з прив’язкою до місцевості. Інших трьох агентів цієї групи СБУ викрила в серпні 2022 року та в лютому цього року. Серед них був «зв’язковий» воєнної розвідки РФ.

СБУ повідомила фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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