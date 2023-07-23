Нічна атака на Одесу є ще одним воєнним злочином Кремля – Боррель

Центр Одеси знаходиться під охороною ЮНЕСКО.

Масований ракетний удар по Одесі, який знищив захищені ЮНЕСКО пам’ятки культури, є ще одним воєнним злочином РФ. Про це у Twitter написав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, інформує ZN.ua.

«Безперервний російський ракетний терор проти захищеної UNESCO Одеси, який знищив також головний православний собор – об'єкт всесвітньої спадщини, є ще одним воєнним злочином Кремля. Росія вже пошкодила сотні культурних об’єктів, намагаючись знищити Україну», – зазначив Боррель.

Росіяни вдарили по Одещині щонайменше п’ятьма видами ракет всіх видів базування. Вони застосували «Калібри», «Онікси», Х-22, а також «Іскандер-К» та балістичні «Іскандер-М».

За даними поліції, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 22 – дістали поранення. Серед поранених четверо дітей. До лікарень міста шпиталізовано 14 одеситів, зокрема троє дітей. У місті пошкоджено понад 40 будівель.





Интересные новости
Усі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – КулебаУсі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – Кулеба
Російські диверсанти пробували прорватись через північний кордонРосійські диверсанти пробували прорватись через північний кордон
Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без РосіїЗеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без Росії
Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"
Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації щодо виходу РФ із зернової угодиКулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації щодо виходу РФ із зернової угоди
Блок рекламы


Похожие новости
Боррель анонсував нову військову підтримку для України від ЄСБоррель анонсував нову військову підтримку для України від ЄС
Північна Корея знову провокує, випускаючи балістичні ракетиПівнічна Корея знову провокує, випускаючи балістичні ракети
FT: Вибух на Кримському мосту може вдарити по престижу Кремля і створити проблеми для армії РФFT: Вибух на Кримському мосту може вдарити по престижу Кремля і створити проблеми для армії РФ
Отримав підозру священник УПЦ МП: поширював наративи Кремля про секретні біолабораторії та "укронацистів"Отримав підозру священник УПЦ МП: поширював наративи Кремля про секретні біолабораторії та "укронацистів"
Північна Корея знову запустила міжконтинентальну балістичну ракету в сторону ЯпоніїПівнічна Корея знову запустила міжконтинентальну балістичну ракету в сторону Японії
Литва в ООН: Розміщення ядерної зброї в Білорусі суперечить міжнародним зобов'язанням Росії та Білорусі за Договором про нерозповсюдження ядерної зброїЛитва в ООН: Розміщення ядерної зброї в Білорусі суперечить міжнародним зобов'язанням Росії та Білорусі за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї
Боррель: Путін не погодиться на переговори з Україною до президентських виборів у СШАБоррель: Путін не погодиться на переговори з Україною до президентських виборів у США
Все вказує на те, що за підривом Каховської ГЕС стоїть Росія – БоррельВсе вказує на те, що за підривом Каховської ГЕС стоїть Росія – Боррель
Боррель: Більша частина країн Латинської Америки засуджують агресивне вторгнення Росії на територію УкраїниБоррель: Більша частина країн Латинської Америки засуджують агресивне вторгнення Росії на територію України
Підрив Каховської ГЕС є воєнним злочином, який несе екоцид та масове знищення — прем’єрка ЕстоніїПідрив Каховської ГЕС є воєнним злочином, який несе екоцид та масове знищення — прем’єрка Естонії
Последние новости
Подгружаем последние новости