Нічна атака на Одесу є ще одним воєнним злочином Кремля – Боррель
Центр Одеси знаходиться під охороною ЮНЕСКО.
Масований ракетний удар по Одесі, який знищив захищені ЮНЕСКО пам’ятки культури, є ще одним воєнним злочином РФ. Про це у Twitter
«Безперервний російський ракетний терор проти захищеної UNESCO Одеси, який знищив також головний православний собор – об'єкт всесвітньої спадщини, є ще одним воєнним злочином Кремля. Росія вже пошкодила сотні культурних об’єктів, намагаючись знищити Україну», – зазначив Боррель.
Росіяни вдарили по Одещині щонайменше п’ятьма видами ракет всіх видів базування. Вони застосували «Калібри», «Онікси», Х-22, а також «Іскандер-К» та балістичні «Іскандер-М».
За даними поліції, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 22 – дістали поранення. Серед поранених четверо дітей. До лікарень міста шпиталізовано 14 одеситів, зокрема троє дітей. У місті пошкоджено понад 40 будівель.