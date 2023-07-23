Нічна атака на Одесу є ще одним воєнним злочином Кремля – Боррель

Центр Одеси знаходиться під охороною ЮНЕСКО.

Масований ракетний удар по Одесі, який знищив захищені ЮНЕСКО пам’ятки культури, є ще одним воєнним злочином РФ . Про це у Twitter написав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, інформує ZN.ua .

«Безперервний російський ракетний терор проти захищеної UNESCO Одеси, який знищив також головний православний собор – об'єкт всесвітньої спадщини, є ще одним воєнним злочином Кремля. Росія вже пошкодила сотні культурних об’єктів, намагаючись знищити Україну», – зазначив Боррель.

Росіяни вдарили по Одещині щонайменше п’ятьма видами ракет всіх видів базування. Вони застосували «Калібри», «Онікси», Х-22, а також «Іскандер-К» та балістичні «Іскандер-М».

За даними поліції, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 22 – дістали поранення. Серед поранених четверо дітей. До лікарень міста шпиталізовано 14 одеситів, зокрема троє дітей. У місті пошкоджено понад 40 будівель.