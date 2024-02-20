Боррель: ЄС має право купувати боєприпаси для України за межами Євросоюзу

"Якщо хтось має кращу пропозицію, будь ласка, використовуйте її".

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Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що країни Європейського Союзу мають право закуповувати боєприпаси для України за межами ЄС, інформує ZN.ua .

За його словами, в ЄС із минулого року діє механізм, у межах якого були розроблені 60 рамкових контрактів для розміщення замовлень на артилерійські снаряди в промисловості – і ці контракти також забезпечуються фінансування.

"Якщо у країн-членів є спосіб отримати боєприпаси на міжнародному ринку, якщо хтось може поставити ці боєприпаси швидше, дешевше і простіше, – немає жодних обмежень", – зазначив Боррель.

"Ми ніколи не говорили, що це буде лише для європейської промисловості. Очевидно, що ми будемо надавати їй пріоритет. Але якщо хтось має кращу пропозицію, будь ласка, використовуйте її", – додав він.