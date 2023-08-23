Війна - це не кіно: Данілов відповів фон Трієру на його заклик зберегти життя росіян

Він порадив режисеру уявити ту буденність, в якій щоденно живуть українці, які втрачають рідних.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов порадив данському режисеру Ларсу фон Трієру, який у своєму звернення в соцмережах заявив, що “життя росіян теж важливі”, просто уявити, що на місці українців, які гинуть від російських ударів, є його рідні, інформує ZN.ua .

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“Війна - це не кіно, де актори грають у життя та смерть. За кожним живим терористом-росіянином стоїть вбитий українець. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає сторону ката”, - написав Данілов.

Він підкреслив, що Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни є вбивцями.

“Проста порада відомому режисерові: уявити, що це в його місто щоденно летить російська ракета, це його батька чи матір убили, вивезли до Росії його онука, а російський мародер зґвалтував його дружину, перед цим спаливши його дім. У такому разі абстракція лицемірного «гуманізму» набуває зовсім інших рис - реального, а не видуманого життя”, - додав секретар РНБО.