Данілов: Нальоти БпЛА на Москву — справедливість. Війна прийде до росіян, бо вони самі її покликали
За його словами, громадяни країни-агресора повинні усвідомлювати спільну відповідальність.
Часті нальоти БпЛА на Москву прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. Під час інтерв'ю
"Це ж про справедливість, до речі. Війна — це завжди про справедливість. І Господь усе розставить на свої місця. І не лише наші діти повинні страждати, люди повинні страждати. Нехай вони постраждають так само, побачать, що таке війна", — сказав Данілов.
Він впевнений, що на росіян потрібно чинити потужний тиск, аби вони зрозуміли, що несуть спільну відповідальність за війну проти нашої країни.
"Війна прийде до Росії. І цю війну вони самі туди покликали", — резюмував секретар РНБО.