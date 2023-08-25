Данілов: Нальоти БпЛА на Москву — справедливість. Війна прийде до росіян, бо вони самі її покликали

За його словами, громадяни країни-агресора повинні усвідомлювати спільну відповідальність.

Часті нальоти БпЛА на Москву прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. Під час інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" він наголосив, що росіяни повинні страждати, адже в той час, поки українські діти, жінки та літні люди сидять в укриттях, ті зазвичай перебувають у своїх комфортних домівках у Москві, де й ухвалювалося рішення про вторгнення в Україну, інформує ZN.ua .

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"Це ж про справедливість, до речі. Війна — це завжди про справедливість. І Господь усе розставить на свої місця. І не лише наші діти повинні страждати, люди повинні страждати. Нехай вони постраждають так само, побачать, що таке війна", — сказав Данілов.

Він впевнений, що на росіян потрібно чинити потужний тиск, аби вони зрозуміли, що несуть спільну відповідальність за війну проти нашої країни.

"Війна прийде до Росії. І цю війну вони самі туди покликали", — резюмував секретар РНБО.