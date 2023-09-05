Данілов спробував пояснити, що означають слова Зеленського «політично дотиснути демілітаризацію Росії» у Криму

Секретар РНБО заявив, що росіяни мають піти

Секретар РНБО України Олексій Данілов на Київському безпековому форумі спробував пояснити, що означають слова президента Володимира Зеленського про можливість «політично дотиснути демілітаризацію Росії на території українського Криму» після того, як ВСУ вийдуть до окупованого півострову, інформує ZN.ua.

Данілов спробував пояснити, що означають слова Зеленського «політично дотиснути демілітаризацію Росії» у Криму
© Скріншот Youtube

«Це означає, що росіяни мають піти з нашого Криму. Туди мають повернутися ті люди, які там безпосередньо знаходились до 2014 року. Перш за все, кримські татари мають отримати свою домівку, повернутися до себе додому, до своїх предків. І українці, які свого часу перебували там, теж мають повернутися. Саме це це і означає», – сказав Данілов, відповідаючи на запитання модератора на Київському безпековому форумі 5 вересня.

Жодних інших пояснень стосовно «політично дотиснути» та «демілітаризації Росії» Данілов не надав. Уточнюючих запитань не пролунало.

Нагадаємо, що президент Зеленський заявив про можливу «демілітаризацію Росію» на території Криму в інтерв'ю ведучій Наталії Мосейчук, відповідаючи на запитання, чому він не впевнений, що «ми повинні говорити про військову деокупацію Криму»?

Раніше секретар РНБО Данілов заявив, що Крим, найімовірніше, доведеться звільняти саме військовим шляхом. Він зауважив, що війна не вважатиметься завершеною без деокупації півострова.


Стас Константинов, ZN.ua





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