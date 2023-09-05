Еллвуд: Друга світова не закінчилася висадкою в Нормандії. Заходу потрібно набратися терпіння

Він нагадав, що поки партнери ухвалювали рішення щодо надання військової допомоги ЗСУ, окупаційні сили заливали бетоном свої фортифікації та мінували територію.

Еллвуд: Друга світова не закінчилася висадкою в Нормандії. Заходу потрібно набратися терпіння
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Критика контрнаступу ЗСУ - невігластво, вважає очільник оборонного комітету парламенту Британії Тобіас Еллвуд.Під час інтерв'ю Liga.net він пояснив, що Заходу в цьому питанні не вистачає терпіння, адже союзники хочуть вже бачити результат, давши ЗСУ танки та артилерію, інформує ZN.ua.

"Я скажу ввічливо: це досить неосвічений і наївний погляд на війну. Візьмімо, наприклад, Другу світову. Вона не закінчилася висадкою в Нормандії. Це була лише одна фаза. Була ще низка етапів — висадка в Італії, операція "Маркет Гарден", форсування Рейну, Берлін", — сказав Еллвуд.

Етапи є в кожній війні, наголосив він. Ба більше, поки Україна отримувала озброєння - Росія заливала бетоном свої фортифікації, розширювала мінні поля та укріплювала оборону.

"Тому будемо терплячі. Давайте дозволимо генералам на передовій виконувати свою роботу. В останні кілька днів ми бачили повідомлення, що Україна відвойовує території. Тож терпіння — це правильно", — заявив парламентар.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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