РФ використовує ракети Х-55 без бойового заряду: Ігнат пояснив, для чого їх потрібно збивати

Окупанти застосовують такі ракети, щоб виснажити ППО в плані розосередження уваги.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що війська РФ під час ракетних ударів по території України використовують ракету Х-55, яка фактично є хибною ціллю, бо не несе бойового заряду. Такі ракети летять по тій самій траєкторії, що й інші крилаті ракети, інформує Liga.net.

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"Якщо це, як її називають, "пустишка" – у будь-якому випадку вона летить в якусь ціль. І навіть сама болванка (у ній є ракетне паливо й важить вона чимало) теж може влаштувати досить серйозні руйнування. Тому знищувати треба все, і ризикувати ніхто не буде. Порожня, з бойовою частиною або без бойової – тут без варіантів, її потрібно також знищувати", – наголосив речник, інформує ZN.ua .