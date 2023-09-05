Ніхто не хоче казати, що Україну схилятимуть до перемовин, але є країни, які це підтримують — Тобіас Еллвуд
Тож він наголосив, що важливо продовжити постачати ЗСУ військову допомогу, нагадавши, що на саміті НАТО "було взято величезні зобов'язання".
Через вибори у США 2024 рік стане вирішальним для війни, вважає голова оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд.
Паралельно з цим він нагадав, що сезон бойових дій є обмеженим, тому що взимку важче воювати через погоду, інформує
"Але я вважаю, що Україна робить достатньо, щоб продовжувати завойовувати підтримку в західних політичних коридорах. І на саміті НАТО у Вільнюсі було взято величезні зобов'язання. Однак я вважаю, що наступний рік буде вирішальним, - пояснив Еллвуд. -Ми наближаємось до президентських виборів у США — це може мати політичне значення. Дональд Трамп може повернутися. Хто знає, куди це піде?"
Тож він наголосив, що важливо продовжити постачати Україні зброю: артилерійські снаряди, засоби великої дальності, ракети Storm Shadow, системи HIMARS, а також забезпечувати інженерну підтримку та відправити нарешті винищувачі F-16.