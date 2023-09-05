Ніхто не хоче казати, що Україну схилятимуть до перемовин, але є країни, які це підтримують — Тобіас Еллвуд

Тож він наголосив, що важливо продовжити постачати ЗСУ військову допомогу, нагадавши, що на саміті НАТО "було взято величезні зобов'язання".

Ніхто не хоче казати, що Україну схилятимуть до перемовин, але є країни, які це підтримують — Тобіас Еллвуд
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Через вибори у США 2024 рік стане вирішальним для війни, вважає голова оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд.В інтерв'ю Liga.net він наголосив, що ніхто не хоче говорили про те, що Київ схилятимуть до перемовин, якщо контрнаступ захисників не увінчається успіхом, втім, Китай та "деякі російські друзі" підтримують таку позицію.

Паралельно з цим він нагадав, що сезон бойових дій є обмеженим, тому що взимку важче воювати через погоду, інформує ZN.ua.

"Але я вважаю, що Україна робить достатньо, щоб продовжувати завойовувати підтримку в західних політичних коридорах. І на саміті НАТО у Вільнюсі було взято величезні зобов'язання. Однак я вважаю, що наступний рік буде вирішальним, - пояснив Еллвуд. -Ми наближаємось до президентських виборів у США — це може мати політичне значення. Дональд Трамп може повернутися. Хто знає, куди це піде?"

Тож він наголосив, що важливо продовжити постачати Україні зброю: артилерійські снаряди, засоби великої дальності, ракети Storm Shadow, системи HIMARS, а також забезпечувати інженерну підтримку та відправити нарешті винищувачі F-16.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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