Глава МЗС Фінляндії засудила заяви Заходу про "недостатню вдячність України за допомогу"

Вона заявила, що "це не благодійність".

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила невдоволення західним країнам за заяви про те, що Київ не вдячний за військову підтримку. Про це Валтонен сказала в інтерв'ю Financial Times , інформує ZN.ua .

Фінляндія відповіла на заяви, що Україна не висловлює достатньої подяки Заходу за підтримку, заявивши, що допомогу українцям не слід розглядати як благодійність.

"Нам на Заході потрібно зрозуміти, що це не благодійність, тому що Україна бореться за нас. Вони борються за нашу свободу та архітектуру європейської безпеки", – заявила Валтонен.

Глава МЗС Фінляндії зазначила, що Захід, як і раніше, прихильний до України і що це в його інтересах.

"Я не сказала б, що є якась втома, і я сподіваюся, що її ніколи не буде.

Є правда, що Європі також потрібно робити більше. І я думаю, що якою б сумною не була війна, ключовим висновком стало те, що в Європі раптово з'явилося усвідомлення того, що нам потрібно інвестувати в нашу оборону набагато більше, ніж ми робили раніше", - додала чиновниця.