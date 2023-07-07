Сили оборони здійснюють безпрецедентні операції. Але для їх стійкості потрібно більше озброєння — Данілов

Та він впевнений, що "Карфаген сучасності" буде зруйновано.

Українська армія зараз ламає всі усталені практики та теорії ведення сучасної війни, наголошує секретар РНБО Олексій Данілов. Проте Силам оборони задля їх стійкості потрібно ще більше озброєння, постачання якого має відбуватися постійно, інформує ZN.ua.

Сили оборони здійснюють безпрецедентні операції. Але для їх стійкості потрібно більше озброєння — Данілов
© Василь Артюшенко, ZN.UA

"Сили оборони України успішно виконують завдання наступу і контрнаступу в умовах рівності або навіть чисельної меншості задіяних сил і засобів", - розповів Данілов на своїй сторінці у Facebook, додаючи, що українські військові здійснюють унікальні операції, приміром, без переваги у повітрі, що є безпрецедентним випадком.

Данілов також наголосив, що пріоритет України - життя наших воїнів. За його словами, Сили оборони навіть під час контрнаступу мають "незрівнянно менші втрати", ніж російські військові.

"У якої армії НАТО є такий досвід і такі залізні… нерви? Але диво української стійкості потребує постійного і значно більшого постачання озброєння. Це питання – одне з головних на засіданнях Ставки, зусиль президента та уряду, - наголосив Данілов. - І щоб не забувати: Росія – Карфаген сучасності і буде зруйнована".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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