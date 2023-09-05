"З нетерпінням чекаю на меми": Шольц показав побите під час падіння обличчя

Канцлер Німеччини здійснює пробіжки кілька разів на тиждень У суботу вранці під час пробіжки у рідному Потсдамі він впав і травмувався. В пресслужбі уряду повідомляли, що внаслідок падіння політик пошкодив обличчя.
Прессекретар Шольца Штеффен Хебештрайт повідомив, що канцлер у доброму гуморі, хоча й виглядає «дещо побитим». Йому доведеться носити пов’язку на оці ще один-два тижні.
На вечір понеділка у Шольца запланований виступ на літньому вечорі партійної газети Vorw?rts, а у вівторок — відвідини Internationale Automobil-Ausstellung, однаієї з найбільших автомобільних виставок у світі.