"З нетерпінням чекаю на меми": Шольц показав побите під час падіння обличчя

Політик почувається добре.

У понеділок канцер Німеччини Олаф Шольц повернувся на роботу після спортивної травми, якої він зазнав у суботу і яка змусила його відкласти всі заплановані на вікенд зустрічі
© Bundeskanzler Olaf Scholz/Twitter

У Х (раніше Twitter) Шольц опублікував свою світлину, на якій видно садна на його обличчі, а праве око затулене чорною пов’язкою, інформує ZN.ua.

«З нетерпінням чекаю на меми. Виглядає гірше, ніж є!», — пожартував він у дописі.

Wer den Schaden hat…
Bin gespannt auf die Memes. Danke f?r die guten W?nsche, sieht schlimmer aus, als es ist!pic.twitter.com/bB5INX8HnM

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023

Канцлер Німеччини здійснює пробіжки кілька разів на тиждень У суботу вранці під час пробіжки у рідному Потсдамі він впав і травмувався. В пресслужбі уряду повідомляли, що внаслідок падіння політик пошкодив обличчя.

Прессекретар Шольца Штеффен Хебештрайт повідомив, що канцлер у доброму гуморі, хоча й виглядає «дещо побитим». Йому доведеться носити пов’язку на оці ще один-два тижні.

На вечір понеділка у Шольца запланований виступ на літньому вечорі партійної газети Vorw?rts, а у вівторок — відвідини Internationale Automobil-Ausstellung, однаієї з найбільших автомобільних виставок у світі.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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