Президент Румунії заперечує падіння російського безпілотника на території країни

Румунія має надзвичайно сильні гарантії безпеки - запевнив президент.

Президент Румунії Клаус Йоханніс заперечив падіння російського безпілотника чи його уламків на території країни, інформує ZN.ua.

Президент Румунії заперечує падіння російського безпілотника на території країни
© Офіс президента

"Ми встановили повний контроль над нашим національним простором, але так, ми стурбовані, тому що ці атаки відбуваються на дуже невеликій відстані від румунського кордону. Можу сказати, що жоден безпілотник, жодна частина будь-якого пристрою не досягла Румунії", — заявив він, передає Digi24.

Йоханніс наголосив, що Румунія продовжує уважно стежити за ситуацією та запевнив, що країна надійно захищена.

"Я можу сказати те, що вже сказав: Румунія має надзвичайно сильні гарантії безпеки, найсильніші в нашій історії", - сказав Йоханніс.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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