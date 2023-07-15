До 2027 року витрати Німеччини на допомогу Україні сягнуть 17 мільярдів євро – Шольц

"Після США Німеччина є країною, яка надає найбільшу підтримку Україні – також і у військовому плані".

Федеральний канцлер Німеччини заявив, що починаючи з повномасштабного вторгнення Росії на територію України року і до 2027 ФРН витратить на підтримку нашої держави близько 17 мільярдів євро. Про це він розповів на своїй великій пресконференції, інформує ZN.ua .

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"Ми підрахували, що з початку війни і приблизно до 2027 року, можливо, ми витратимо 17 мільярдів євро лише на поставки зброї, які ми з Німеччини фінансуємо для України", – зазначив канцлер ФРН.

За його словами, агресивна війна Росії "продовжує впливати на наші життя і дуже сильно хвилювати всіх нас".