До 2027 року витрати Німеччини на допомогу Україні сягнуть 17 мільярдів євро – Шольц

"Після США Німеччина є країною, яка надає найбільшу підтримку Україні – також і у військовому плані".

Федеральний канцлер Німеччини заявив, що починаючи з повномасштабного вторгнення Росії на територію України року і до 2027 ФРН витратить на підтримку нашої держави близько 17 мільярдів євро. Про це він розповів на своїй великій пресконференції, інформує ZN.ua.

До 2027 року витрати Німеччини на допомогу Україні сягнуть 17 мільярдів євро – Шольц
© Офіс президента

"Ми підрахували, що з початку війни і приблизно до 2027 року, можливо, ми витратимо 17 мільярдів євро лише на поставки зброї, які ми з Німеччини фінансуємо для України", – зазначив канцлер ФРН.

За його словами, агресивна війна Росії "продовжує впливати на наші життя і дуже сильно хвилювати всіх нас".

Він додав, що після США Німеччина є країною, яка надає найбільшу підтримку Україні – також і у військовому плані.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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