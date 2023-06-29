Путін ослаблений заколотом Вагнера – Шольц

Шольц бачить тріщини у владі Путіна, проте наслідки поки що незрозумілі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент Росії Владімір Путін частково втратив контроль над владою після збройного заколоту групи найманців Вагнера, але пообіцяв зосередитися на підтримці України, інформує ZN.ua.

Путін ослаблений заколотом Вагнера – Шольц
© Скріншот з відео

"Це показує, що в автократичних структурах, силових структурах є тріщини, і що він у жодному разі не сидить так міцно і твердо в сідлі", - сказав Шольц в інтерв'ю громадському телеканалу ZDF у середу. - Я вірю, що він ослаблений.

Канцлер сказав, що ситуація в Росії залишається на межі загострення і що Німеччина діятиме обережно.

«Росія – ядерна держава, – сказав він. «Тому ми завжди маємо уважно дивитися, коли виникають небезпечні ситуації, і це небезпечна ситуація», передає Bloomberg.

«Це була небезпечна ситуація, і багато хто розмірковує про те, чи закінчилася вона. Ми також не знаємо».

Шольц підтвердив підтримку Німеччиною України після вторгнення Росії та наголосив, що не може бути жодних переговорів про мир, доки Москва не виведе свої війська.

"Все інше могло б узаконити те, що сталося", - сказав він. І тому не може закінчитися так, що війна просто заморожена там, де проходить лінія між різними арміями.

Він сказав, що неясно, «полегшить чи ускладнить» заколот Вагнера закінчення війни.

«От чому для України важливо зробити свій внесок у те, щоб зробити її (резолюцію) можливою — це те, що вона намагається зробити нинішнім наступом. Подивимося, як це розвиватиметься».

Шольц сказав, що західні союзники «підтримують Україну, щоб вона могла захистити себе», але наголосив, що «мета нашої підтримки України не в зміні режиму в Росії».

Німеччина, яка раніше вважалася стриманою в постачанні зброї, стала другим за величиною постачальником військової допомоги Україні після США.

Шольц відмовився коментувати, як довго Путін зможе залишатися при владі після повстання Вагнера.

"Я не хочу брати участь у будь-яких спекуляціях про те, як довго він перебуватиме при владі", - сказав він. "Він може бути довгим, а може бути коротким, ми не знаємо".

Він додав, що зміна керівництва в Кремлі може бути навіть поганою річчю, заявивши: «Ми не знаємо, чи прийде хтось кращий чи гірший після Путіна».


Оксана Лебедина, ZN.ua





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