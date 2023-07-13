Ворог горить: Сирський показав, як працює аеророзвідка на сватівському напрямку

Він опублікував відео роботи 92-гої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав успішну роботу українських військових на сватівському напрямку. Там захисники продовжують знищувати російських окупантів. Точніше, спалювати, інформує ZN.ua.

Ворог горить: Сирський показав, як працює аеророзвідка на сватівському напрямку
© Скріншот ZN.UA

"92 ОМБр. Робота групи аеророзвідки механізованого батальйону на сватівському напрямку.Ворог горить", - написав Сирський під відео, яке опублікував на своєму Tg-каналі.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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