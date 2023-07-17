Загальна мобілізація: чи потрібно ставати на військовий облік за кордоном

Багато чоловіків зараз знаходиться за межами країни.

В Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення РФ . В цей час чоловіки призовного віку отримують повістки та можуть вступити до лав ЗСУ, інформує ZN.ua .

© Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Адвокат Богдан Пересада пояснив , чи потрібно чоловікам, які знаходяться за кордоном, ставати на військовий облік.

Він пояснив, що військовий облік здійснюється відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487. Також, цією ж Постановою КМУ затверджено Правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Відповідно до пункту першого Правил, призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні перебувати на військовому обліку:

за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання — у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язані СБУ — у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ , військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки — у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки). Крім того, призовники, військовозобов’язані та резервісти, які проживають в селах та селищах, а також у містах, де відсутні відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, повинні перебувати на персонально-первинному військовому обліку у відповідних виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;

— у Центральному управлінні або регіональних органах , військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки — у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки). Крім того, призовники, військовозобов’язані та резервісти, які проживають в селах та селищах, а також у містах, де відсутні відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, повинні перебувати на персонально-первинному військовому обліку у відповідних виконавчих органах сільських, селищних, міських рад; за місцем роботи (навчання) — в центральних і місцевих органах виконавчої влади, в інших державних органах, в органах місцевого самоврядування, в органах військового управління (органах управління), військових частинах (підрозділах) Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органах спеціального призначення, на підприємствах, в установах, організаціях, закладах освіти, закладах охорони здоров’я незалежно від підпорядкування і форми власності;

у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців — за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.

Тобто, якщо особа перебуває за кордоном більше трьох місяців, то вона має перебувати на військовому обліку в закордонних дипломатичних установах України за місцем консульського обліку.

При цьому адвокат пояснив, що примусити повернутись в Україну чоловіка, що став на облік, не можуть.

Яка відповідальність, якщо не ставати на військовий облік за кордоном

За порушення правил військового обліку передбачено адміністративну відповідальність. Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період — тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Можливий розмір штрафу 850-1700 гривень.

Також адвокат нагадав, що відповідно до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» та вказаної Постанови КМУ військовий облік та військовий обов’язок є обов’язковим для всіх чоловіків громадян України.