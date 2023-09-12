Мобілізація в Росії створила дефіцит працівників в різних галузях – британська розвідка

Президентські вибори наступного року стимулюватимуть владу не оголошувати нову хвилю мобілізації.

Міноборони Росії має намір набрати до армії 420 тисяч контрактників до кінця 2023 року. На початку вересня заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв заявив, що наразі набрано 280 000 осіб, зазначають аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, зауважуючи, що ці цифри не можливо перевірити, інформує ZN.ua .

© Минобороны РоSSии/t.me

Британські експерти зазначають, що призов до армії в Росії продовжує негативно впливати на робочу силу в промисловості. Зокрема Інститут економічної політики імені Єгора Гайдара повідомив, що дефіцит працівників у промисловості Росії досяг нового максимуму – 42% у липні 2023 року, що на 7% вище, ніж у квітні 2023 року.

«На відміну від призову до армії в інших сферах, в ІТ-секторі Росія вжила заходів для збереження робочої сили. Це, ймовірно, підкреслює особливо гострий дефіцит у секторі після того, як близько 100 000 ІТ-працівників покинули Росію в 2022 році», - вказують аналітики.

Зокрема Росія втратила приблизно десяту частину робочої сили в ІТ-секторі після масової міграції з РФ після підписання президентом країни Владіміром Путіним указу про мобілізацію минулого року. Натомість 4 вересня 2023 року Путін підписав указ про збільшення призовного віку для ІТ-спеціалістів з 27 до 30 років.

«Це свідчить про те, що мобілізація і призов у Росії посилили дефіцит робочої сили в невійськових галузях. Напередодні президентських виборів у Росії, запланованих на березень 2024 року, російська влада, ймовірно, намагатиметься уникнути подальших непопулярних мобілізацій», - резюмують у британській розвідці.