Сканування сітківки ока та ДНК: В'єтнам збиратиме всю біометричну інформацію громадян

Включать навіть запис голосу та групу крові.

Влада В'єтнаму в липні цього року почне збирати біометричну інформацію своїх громадян для їх ідентифікації. Дані збиратимуться відповідно до поправок до Закону В'єтнаму про ідентифікацію громадян, повідомляє The Register, інформує ZN.ua .

В'єтнам збиратиме повну біометричну інформацію громадян © depositphotos / hquality

Прем'єр-міністр Фам Мінь Чінь доручив Міністерству громадської безпеки країни зібрати дані у вигляді сканування райдужної оболонки ока, зразків голосу та ДНК.

У В'єтнамі посвідчення особи видаються громадянам віком від 14 років. Правки до закону про ідентифікацію громадян, які дозволяють збирання біометричних даних, ухвалили 27 листопада минулого року. Вони дозволяють, в тому числі, вносити дані про групу крові до бази даних, яка використовуватиметься різними агентствами «для виконання своїх функцій та завдань».

«Біометрична інформація про ДНК та голос збирається при добровільному наданні її особами або органом, який здійснює кримінальне провадження, або органом, у провадженні якого знаходиться особа, до якої застосовані заходи адміністративного впливу, у процесі вирішення справи відповідно до їх функцій та обов'язків щодо призначення експертизи або збору біометричної інформації про ДНК, голоси людей передаються органам управління ідентифікацією для оновлення та внесення до бази даних ідентифікації», – йдеться у законі збір інформації.

У майбутньому ID-картки у В'єтнамі виконуватимуть функції карток медичного страхування, книжок соціального страхування, прав водія, свідоцтв про народження та свідоцтв про шлюб.

Станом на 2022 рік у В'єтнамі проживало близько 70 мільйонів дорослих людей. Тому зібрати їхню біометричну інформацію буде непросто.